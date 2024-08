Torna la Sagra della Lumaca

Il Gruppo Alpini di Preglia, con il patrocinio del Comune di Crevoladossola, è lieto di annunciare il ritorno della Sagra della Lumaca. Da venerdì 16 a domenica 18 agosto, l'Area Oasi di Preglia si trasformerà in un vivace centro di festeggiamenti, tra prelibatezze culinarie, danze e musica dal vivo.

La festa inizia venerdì 16 agosto alle ore 19:00 con l’apertura della cucina, dove i partecipanti potranno gustare le specialità locali preparate dagli Alpini. La serata sarà animata dall'Orchestra Andrea Group, che promette una serata danzante all'insegna del divertimento e del buon umore.

Il programma di sabato 17 agosto prevede l'apertura della cucina sempre alle ore 19:00. Gli ospiti potranno ancora una volta deliziare i propri palati con piatti tipici, mentre la musica dell'Orchestra Andrea Group accompagnerà la serata danzante, creando un'atmosfera di festa e convivialità.

La giornata conclusiva di domenica 18 agosto offrirà ai visitatori una doppia opportunità di degustare le specialità della sagra con la cucina aperta sia alle ore 12:00 per il pranzo che alle ore 19:00 per la cena. La serata danzante sarà animata dal Trio Arcobaleno, che con la sua musica chiuderà in bellezza questa edizione della sagra.