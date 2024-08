Ancora nessuna traccia di Flavia Ariola, la donna scomparsa

Ancora senza esito le ricerche di Flavia Ariola, che era uscita martedì mattina dalla sua casa in via Piave e non è più rientrata. La denuncia di scomparsa è stata presentata martedì alla Polizia domese. Al momento non si hanno ancora notizie della donna 74enne.

La Polizia domese, che coordina le indagini per le ricerche, sta battendo palmo a palmo il territorio tra Domo, Crevola e Villa, fino a Pallanzeno, con l'ausilio anche di Vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile.

Le ricerche si stanno concentrando lungo gli argini dei fiumi e dei torrenti, visto che la 74enne era solita passeggiare lungo quei sentieri. Nelle ricerche sono anche stati impiegato elicotteri e droni, ma al momento della donna non c'è nessuna traccia.

Flavia Ariola ha capelli neri di lunghezza media, occhi verdi, è alta 1.68.