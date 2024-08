Minaccia con una mazza da baseball un turista novarese, denunciata una 50enne di Villa

I carabinieri della Compagnia di Domodossola sono intervenuti nella giornata di ferragosto nel centro di Villadossola dopo la segnalazione di una accesa lite all’interno di un condominio tra un uomo e una donna entrambi 50enni. L’uomo, in vacanza nel centro ossolano, alloggiava all’interno di un appartamento sito nello stesso palazzo dove è situato l’appartamento della donna. Quest’ultima era infastidita da alcuni non meglio indicati comportamenti dell’uomo, e decideva di raggiungere l’appartamento in uso al turista proveniente dal novarese, dapprima insultandolo e successivamente minacciandolo brandendo una mazza da baseball. All’arrivo dei militari la mazza è stata sequestrata e per la donna è scattata la denuncia per minacce aggravate.