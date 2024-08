Ritorna l’annuale festa all’alpe Cortina di Toceno

Appuntamento domani, sabato 17 agosto, con la consueta festa montana alla Cortina di Toceno. L’alpeggio è facilmente raggiungibile, in pochi minuti di cammino, da Arvogno. Il programma prevede alle 10.00 l’apertura della festa e alle 11.00 la santa messa celebrata da don Paolo Montagnini. Seguirà il pranzo con polenta e grigliata per tutti. Nel pomeriggio, alle 14.30, l’incanto delle offerte e dalle 15.40 i giochi popolari per bambini e adulti, canti popolari e musica in allegria, oltre a pilates.