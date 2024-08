Sentieri e Pensieri si apre con la campionessa di sci Federica Brignone

È in programma dal 18 al 25 agosto l’edizione 2024 di Sentieri e Pensieri, il festival letterario di Santa Maria Maggiore diretto da Bruno Gambarotta, festival che quest’anno giunge alla dodicesima edizione. Prima dell’apertura ufficiale, è in programma sabato 17 agosto una giornata di anteprima, con due grandi protagonisti.

Alle 16.30 il parco di Villa Antonia accoglie Federica Brignone, super campionessa di sci alpino; è considerata la sciatrice italiana più polivalente della storia. È la donna dei record, con 27 vittorie e 69 podi in coppa del mondo, ottenuti in quattro diverse discipline. Brignone è stata nominata, nel 2018, ambasciatrice di Santa Maria Maggiore. A Sentieri e Pensieri incontra il pubblico in un dialogo con la madre Ninna Quario, anche lei campionessa di sci negli anni ’70 e ’80.

Alle 18.00, sempre a Villa Antonia, un incontro con Raimondo Caliari dal titolo “Il significato e l’origine dei gesti”, nel quale il relatore accompagna il pubblico alla scoperta di storie e curiosità per rispondere ad una semplice domanda: perché le persone, e in particolare gli italiani, gesticolano così tanto?