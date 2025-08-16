Ornavasso, il rione San Rocco in festa

A Ornavasso torna la tradizionale festa del rione San Rocco, in programma domenica 24 e lunedì 25. I festeggiamenti inizieranno domenica alle 10.30 con la celebrazione della messa, seguita dall'incanto delle offerte, un aperitivo sul sagrato della chiesa e la consegna dei tradizionali mazzetti di San Rocco. L'accompagnamento musicale sarà affidato al Corpo Musicale Santa Cecilia di Ornavasso.

Nel pomeriggio, alle 16.00, spazio ai bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni con attività ludiche e laboratori Lego organizzati da Vco Bricks, seguiti da una merenda condivisa.

La serata proseguirà alle 19.30 con una cena nella piazzetta, accompagnata da intrattenimento musicale. La partecipazione alla cena richiede la prenotazione, da effettuare chiamando il numero 345 0169148. È possibile anche prenotare il pasto da asporto, da ritirare tra le 18.30 e le 19.30. Alle 22.00 è prevista l’estrazione della lotteria.

I festeggiamenti si concluderanno lunedì 25 agosto con una messa alle 18.00.