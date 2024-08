A Baceno il settimo Memorial Arno Bottazzi

Il 18 agosto, Baceno accoglierà il VII Memorial Arno Bottazzi al Treno dei Bimbi a Osseo di Croveo.

La gara è aperta a tutti, dai veterani ai principianti, e promette una giornata di sport e divertimento per tutta la famiglia. La giornata avrà inizio alle 9:00 con le prime partite a terne o quadrette. Le partite del mattino saranno seguite da un aperitivo alle 11:00, offrendo a tutti i partecipanti un momento di relax e socializzazione. Dopo l’aperitivo, la competizione riprenderà alle 14:15. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 15 agosto, con una quota di partecipazione di 12 euro a persona. Gli interessati possono contattare Bortolo al numero 338 1246668 o Giorgio al 328 3826114 per ulteriori informazioni e per iscriversi.