A ottobre l’open day delle pubbliche assistenze del Piemonte per i 120 anni dell’Anpas

Il 19 ottobre le sedi delle Pubbliche Assistenze saranno aperte al pubblico, in contemporanea in tutto il Piemonte, per la seconda edizione dell’Open Day Anpas, organizzata in occasione del 120° anniversario di fondazione dell’Anpas.

La giornata di porte aperte, che nella passata edizione ha visto la partecipazione di oltre settemila visitatori, è finalizzata a promuovere il volontariato, la cultura del primo soccorso, la tutela della salute e la prevenzione sanitaria. Un avvenimento capillare sul territorio che quest’anno consentirà di celebrare insieme alle cittadine e cittadini di tutto il Piemonte i 120 anni dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.

In programma innumerevoli attività e corsi di primo soccorso gratuiti aperti a tutti. Si va dai corsi di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e su persona adulta, alle simulazioni di interventi di soccorso in emergenza, alle nozioni di primo soccorso e massaggio cardiaco, ai corsi per l'uso del defibrillatore, ai percorsi sensoriali relativi allo stato di ebbrezza, alle visite guidate delle sedi con informazioni sui presidi e la strumentazione delle ambulanze e su come diventare volontari soccorritori.

Saranno previste inoltre attività per le scolaresche, informazioni sulla chiamata di soccorso, sul Numero unico emergenza 112 e sul Sistema 118, truccabimbi, attività con le unità cinofile e altro ancora.

Il momento istituzionale dell’Open Day Anpas 2024 sarà il premio Essere Anpas, riconoscimento alla volontaria o al volontario che si è particolarmente distinta o distinto per merito oppure per storia e anzianità di servizio. Il simbolico premio, istituito in occasione del 120° anniversario di fondazione dell’Anpas, andrà a 80 volontari che, a discrezione delle associazioni di appartenenza, maggiormente rappresentino i valori di umanità, volontarietà, solidarietà e gratuità che caratterizzano il movimento Anpas.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: "Con grande entusiasmo, annunciamo la seconda edizione dell'Open Day Anpas, che si terrà il 19 ottobre in tutte le sedi delle Pubbliche Assistenze del Piemonte. Questa giornata speciale coincide con il 120° anniversario di fondazione dell'Anpas, un momento per celebrare non solo la nostra storia, ma soprattutto i valori di solidarietà e gratuità che sono al cuore del nostro movimento di volontariato. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare numerosi alle attività di primo soccorso, ai corsi formativi e alle visite guidate, promuovendo così la cultura del soccorso e della prevenzione sanitaria. È un'opportunità unica per conoscere da vicino il nostro impegno quotidiano e per riconoscere il prezioso contributo che i nostri volontari offrono alle comunità in cui operano".

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 chilometri.