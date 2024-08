La biblioteca di Anzola cerca nuovi volontari

La biblioteca di Anzola lancia un appello a tutti gli appassionati di lettura che desiderano fare la differenza nella loro comunità. L'istituto culturale è attualmente alla ricerca di nuovi volontari che vogliano dedicare un po' del loro tempo per sostenere e arricchire le attività bibliotecarie.

Per candidarsi come volontari, è sufficiente contattare il numero del Comune 0323 83909 e manifestare la propria disponibilità. In aggiunta, sarà organizzata una riunione informativa il 5 settembre alle 21 presso la biblioteca, durante la quale verranno fornite tutte le informazioni necessarie per intraprendere l’attività di volontariato culturale.