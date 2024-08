Ancora tanti appuntamenti per grandi e piccini a Malesco, Finero e Zornasco

Il mese di agosto prosegue con una nuova settimana ricca di appuntamenti a Malesco, Finero e Zornasco, ancora una volta a cura della Pro Loco.

Si inizia lunedì 19 agosto con la caccia al tesoro a Finero, dedicata ai bambini dagli 8 anni in su, a partire dalle 15.30. È obbligatoria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 379 1105756 (ufficio turistico) o telefono 0324 929901 (Pro Loco).

Martedì 20 agosto alle 17.45 un nuovo appuntamento con i “Racconti al calar del sole”, letture ad alta voce per bambini da 3 a 7 anni nel cortile dell’ex ospedale Trabucchi, con la collaborazione de “Il Ghirigoro” di Chiara Berini. È consigliata la prenotazione.

Mercoledì 21 agosto torna “Camminando orientarsi”, una lezione sul campo per ragazzi dai 12 ai 17 anni per imparare l’orientamento con una guida escursionistica ambientale. L’escursione ha inizio alle 14.30 e ha una durata di circa 4 ore. È obbligatoria l’iscrizione.

Nella stessa giornata, alle 21.00, “Estate in movimento”, una serata di balli di gruppo con Lucia Agrelli, in piazza Sostine a Malesco.

Giovedì 22 agosto il secondo appuntamento con “Curioso di natura”, una serie di laboratori per bambini con gli operatori della cooperativa Valgrande. La guida naturalistica Manuel Piana accompagna i piccoli esploratori per imparare giocando tra prati, fiori e animali. È obbligatoria l’iscrizione tramite WhatsApp al numero 379 2805262 (Ecomuseo). Sempre il 22 agosto alle 20.45 una nuova serata di baby dance in piazza Ettore Romagnoli a Malesco.

Venerdì 23 agosto “Quattro passi con il Cai”, un’escursione di avvicinamento alla montagna per bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, per raggiungere il rifugio Al Cedo. È obbligatoria la prenotazione. Sempre venerdì alle 16.00 e alle 20.30 “Una nuova trama per un vecchio telaio”, una prova pratica all’antico telaio conservato al Mulino di Zornasco.

Sabato 24 agosto un’edizione speciale di “Tra calici e territorio” in Val Loana, un percorso tra enogastronomia e musica dal vivo. Alle 21.00, al circolo Urtett di Zornasco, invece, una serata di ballo liscio con il Duo Arcobaleno.

Dal 24 al 31 agosto, infine, l’associazione culturale Arte propone un campus rivolto ad insegnanti, educatori, animatori e studenti presso l’Istituto Salesiano di Malesco.