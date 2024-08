Il giorno di Ferragosto un incontro sulla sicurezza del rettilineo tra Domo e Villa

Il 15 agosto, alle ore 14, si è svolto un incontro programmato tra la rappresentanza del Gruppo consiliare Uniti per Villa e il presidente della Provincia, Alessandro Lana, per discutere delle incertezze riguardanti la sicurezza del tratto di Strada Provinciale 166 che collega Villadossola e Domodossola.

“Durante l'incontro, Lana ha sottolineato che la sicurezza degli automobilisti rappresenta la priorità assoluta. In particolare, ha chiarito che la richiesta di imporre un limite di velocità di 50 km/h nel tratto tra Domodossola e la rotonda della Superstrada è stata avanzata dal Comandante della Polizia locale di Domodossola, Brondolo. Tuttavia, il presidente ha manifestato sorpresa per l'assenza di segnali verticali indicanti il limite di velocità nel tratto Villa-rotonda della superstrada, sottolineando l'importanza di una segnaletica chiara e coerente” spiegano dal gruppo di minoranza di Villa.

Una situazione che “sta creando confusione tra gli automobilisti, soprattutto riguardo alle sanzioni emesse per il superamento dei limiti di velocità. I rappresentanti del gruppo hanno ribadito che la sicurezza della circolazione deve essere al centro delle attenzioni e hanno auspicato l'introduzione di un limite di velocità univoco di 70 km/h per l'intero tratto stradale tra Villa e Domodossola, in linea con il contesto extraurbano e con altri tratti simili della S.P. 166, come quello tra Vogogna, Premosello e Cuzzago” spiegano dal gruppo consigliare.

Il presidente Lana ha garantito il suo impegno e quello degli organismi provinciali nel verificare e definire in modo coerente i limiti di velocità e la relativa segnaletica lungo la strada provinciale, al fine di migliorare la sicurezza per tutti gli utenti della strada.