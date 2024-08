Al via "Aspettando LetterAltura"

In attesa del festival, debutta mercoledì 21 agosto tra Verbania, Caprezzo, Ghiffa, Cannero Riviera e Trasquera "Aspettando LetterAltura", una serie di eventi tra libri, proiezioni, incontri, concerti in programma sino all'8 settembre e che vogliono unire simbolicamente la città e il territorio circostante. Saranno una dozzina di incontri letterari arricchiti da golosi aperitivi con l'autore, film e spettacoli, tutti gratuiti e che coinvolgeranno il pubblico con argomenti stimolanti legati al tema principale "La montagna resistente,_dalla memoria al sogno".

Si inizia dunque mercoledi 21 agosto alle ore 18 a Trobaso, nel cortile della chiesa parrocchiale con la presentazione del libro "Camminando sul tempo" con ospite la scrittrice Renata Casolini. Dopo l'aperitivo con l'autrice, è in programma la proiezione del film "Cinque giorni una estate" di Fred Zinnemann. Sabato 24 agosto è in programma un'escursione al'Alpe Fraccia di Trasquera. Partenza dell'escursione alle 10.30 per raggiungere l'Alpe Fraccia e visitare la Libreria Tomi di Carta. Alle 14.30 è in programma l'incontro con l'esperto botanico Roberto Dellavedova dal titolo "Erbari storici patrimonio botanico oggi". Per prenotazioni: 0323.581233 o 333.6519885.

Mercoledì 28 agosto alle ore 18 a Casa Ceretti vi sarà la presentazione del libro "Amico mio" di Gianmarco Perale. Dopo l'aperitivo con l'autore alle ore 21 sarà proiettato il film "La prima neve" di Andrea Segre. Sabato 31 agosto la rassegna si trasferirà al Sacro Monte di Ghiffa per l'incontro e le riflessioni sul tema "La montagna resistente, dalla memoria al sogno", in programma alle 16. Alle 18 poi vi sarà la presentazione del libro "K2. La montagna del mito" di Stefano Ardito. Dopo l'aperitivo, alle ore 21 il pubblico potrà assistere allo spettacolo musicale "Canti dalle montagne del mondo" con il Duo PassaMontagne.

Mercoledì 4 settembre a Casa Ceretti alle ore 18 è in programma la presentazione dei libri "Lo specchio verde" di Anna Lina Molteni e "La mia montagna" di Giuseppe Sandrini, entrambi dedicati alla scrittrice e partigiana Giovanna Zangrandi. Dopo l'aperitivo vi sarà la proiezione del film "Materia fuori posto" di Nikolaus Geyrhalter. Sabato 7 settembre alle 18 presso la Casa della Resistenza sarà presentato il libro "45 milioni di antifascisti" di Gianni Oliva. L'autore si unirà al pubblico per l'aperitivo presso la sede del Gruppo Sportivo di Fondotoce. La serata proseguirà alla Casa della Resistenza alle 21 con la proiezione del film "L'uomo che verrà" di Giorgio Diritti.

Domenica 8 settembre infine la rassegna si sposterà all'Alpe Colle per la presentazione del libro "Conrad. Una vita senza confini" di Giuseppe Mendicino. Per l'intera giornata sarà possibile visitare la mostra artistica dal titolo "Viaggio pittorico sul Lago" Maggiore.