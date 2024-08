A Cardezza fine agosto con la Music Experience

La piccola frazione di Cardezza venerdì 30 e sabato 31 agosto diventerà una discoteca all'aperto con la "Music Experience", una due giorni in cui si alterneranno dj, gruppi musicali e molto altro ancora. L'evento è organizzato dall'associazione San Tan Tunc-In e si aprirà venerdì 30 agosto. Dopo l'avvio del torneo di calcio balilla tanta musica con dj Stenny, Garro e Mella.

Si prosegue sabato 31 agosto: alle 16 il borgo sarà animato dai Fisarmonicisti Ossolani, mentre dalle 18 via nuovamente alla musica moderna. Si esibiranno Riccardo Maini, i The Others, Delta Vibe, Hangovers, Matteo Pizzoli's True Grit, gli Idiocracy e Boogie Spiders.