Polizia ferroviaria, oltre 5500 controlli in Piemonte nella settimana di Ferragosto

Nell'ambito dei servizi di intensificazione dei controlli, predisposti dal compartimento polizia ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta, nella settimana di Ferragosto, nelle stazioni sono state impiegate ben 435 pattuglie, delle quali 77 a bordo treno, per un totale di 152 convogli scortati.

Inoltre, in considerazione del maggior flusso di viaggiatori rilevato, sono stati potenziati i servizi antiborseggio in abiti civili, al fine di contrastare il fenomeno dei furti in stazione e a bordo treno.

Il massiccio impiego di personale, unitamente all'impegno dallo stesso profuso, hanno condotto a risultati importanti, tra i quali si evidenziano un arresto, 12 persone indagate e più di 5500 controllate, delle quali più della metà di origine straniera. Nell'ambito dell'attività sono state altresì elevate ben 8 sanzioni amministrative, di cui 4 in materia di sicurezza ferroviaria.

Nell'ambito dei servizi di prevenzione e vigilanza, oggetto di speciale attenzione sono state anche le stazioni non presidiate di Torino Lingotto, Bardonecchia e Mondovì, che sono state presidiate da personale della specialità, ivi appositamente impiegato; infatti, nelle località anzidette come preventivato si è registrata una significativa presenza di viaggiatori in partenza per il Ferragosto verso le località turistiche. Attenzionata anche la stazione di Fossano quale luogo sensibile, a causa del transito dei cosiddetti "treni mare" che in questo periodo, in specie durante i fine settimana, fanno registrare un flusso di passeggeri più che triplicato rispetto alla quotidianità.