Arte, cultura e condivisione: successo per l'iniziativa "Con un libro..." a Falghera FOTO

Un’atmosfera quasi fiabesca, unita all’entusiasmo e alla dedizione di un gruppo di amici che hanno trasformato il proprio quartiere non solo in una mostra a cielo aperto, ma anche in un luogo di aggregazione e di cultura. È questo il messaggio trasmesso dal gruppo di residenti di via Falghera, a Villadossola, nel corso della serata intitolata “Con un libro…”, andata in scena il 22 agosto.

La via, una delle più caratteristiche della città, si è animata grazie all’esposizione di decine di opere di diversi artisti residenti nel quartiere, tutte accomunate da un unico tema: il libro. Le pagine, le copertine e le parole sono state trasformate in innumerevoli modi diversi, dando vita a quadri, sculture, disegni, installazioni e molto altro.

Ma non è tutto. Nel corso della serata si sono tenuti diversi momenti di condivisione che hanno coinvolto grandi e piccini: non sono mancate, infatti, le letture ad alta voce per i bambini con Angela Dandoni, Paola Semprini e Rosy Scavone, ma anche uno spettacolo teatrale di Nicol Quaglia, la musica dal vivo di Elena Bonalumi e Giancarlo Ciocca Vasino e la lettura delle storie e delle leggende legate al territorio a cura di Luciano Rolandini.

Infine, è stato inaugurato l’antico lavatoio del quartiere, che è stato trasformato in una biblioteca: da oggi rimarrà a disposizione dei cittadini, che potranno trovare al suo interno una selezione di libri da prendere in prestito o scambiare.

Questi gli autori delle opere esposte: i ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo (Csdte) per persone con disabilità di Pieve Vergonte del Ciss Ossola, Claudia Bertaccini, Paolo Stefanelli, Mirko Tarovo, Cristina Sida, Stefano Santin, Matilde Santin, Marta Francioli, Ivana Bandini, Anna Gaudio, Renato Broggio, Rosanna Comana, Rosy Ostini, Giorgio Gomiero, Massimo Bertolacci, Paolo Gervasoni.