Domenica 25 agosto si tiene a Villette “Pompieropoli”, un’esperienza dedicata ai bambini per scoprire tutti i segreti dei vigili del fuoco.

L’appuntamento è fissato per le 14.30 nell’area delle scuole elementari del paese vigezzino, con numerose attività per i più piccoli, organizzate dall’associazione nazionale dei vigili del fuoco. Sarà presente un servizio bar e merenda per tutti con runditt. Parte del ricavato della giornata sarà devoluta all’associazione.