Sentieri e Pensieri 2024 si chiude con Alberto Pellai e Gino Cecchettin

Ultimo giorno, domenica 25 agosto, per il festival letterario Sentieri e Pensieri di Santa Maria Maggiore. Ancora una giornata ricca di grandi appuntamenti nel parco di Villa Antonia, che hanno inizio alle 10.30 con Roberto Morgese che presenta “Non la sfiorare”, edito da Raffaello Editore. L’autore è un insegnante e si rivolge, con i suoi libri, ad un pubblico di giovanissimi; con la sua ultima opera racconta una storia avvincente, piena di mistero, ma soprattutto un romanzo-denuncia contro la violenza di genere.

Il secondo appuntamento è fissato per le 18.00 con la presentazione di “Allenare la vita” di Alberto Pellai, edito da Mondadori. Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Milano. In “Allenare alla vita” l’autore si pone una domanda fondamentale: cosa sta accadendo ai nostri ragazzi e perché? Attraverso dieci riflessioni inedite cerca di rispondere a temi fondamentali sul ruolo dei genitori, per allenare i ragazzi a superare la complessità della vita. L’incontro è moderato dalla giornalista Chiara Fabrizi.

Sentieri e Pensieri 2024 si conclude alle 21.00 con un incontro molto atteso, quello con Gino Cecchettin. Nel suo libro “Cara Giulia”, edito da Rizzoli, racconta la storia della figlia, Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano del fidanzato. Nonostante un dolore inimmaginabile, il padre sceglie di non stare in silenzio, si interroga sugli esiti più efferati di una cultura patriarcale che ancora ci riguarda e trova le parole per ricordare chi era Giulia e cosa ha imparato da lei. L’autore dialoga con Lorenzo Bologna, co-referente di Libera Piemonte.