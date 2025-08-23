A Cosasca si celebra San Lorenzo al Pozzo

Sarà celebrata domenica 24 agosto la festa in onore di San Lorenzo al Pozzo nella chiesa sulle alture sopra Cosasca. Il primo nucleo abitato della frazione era intorno alla chiesa di San Lorenzo e quella fu la prima chiesa parrocchiale prima della costruzione della chiesa di San Giuseppe Artigiano, per questo si tratta di una festa molto sentita dagli abitanti della frazione.

Il programma prevede alle 11.45 la messa in onore di San Lorenzo seguirà la processione con la statua del Santo al cimitero in memoria dei defunti . Alle 12.30 il pranzo all'aperto gli organizzatori propongono pasta al ragù e formaggio sarà attivo il servizio bar. Seguirà la gara di bocce a coppie. Alle 15 i vespri e la benedizione dei bambini. A seguire l'incanto delle offerte.

Il pomeriggio continuerà poi con giochi vari. Sarà disponibile un servizio navetta dalle ore 9.30 alle 10.30 con partenza dalla chiesa parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Occorre comunicare la propria richiesta del servizio a Simona 349-3106976. Proprio il mese scorso è stato ultimata dal comune l'asfaltatura del tratto mancante della strada che da Cosasca porta a San Lorenzo ed è stato migliorato il piano stradale anche con nuovi tratti di asfalto nei punti che erano stati danneggiati dalle piogge.