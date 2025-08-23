Omegna ospita il primo Vco Pride

Nel Verbano Cusio Ossola nasce un nuovo spazio di visibilità, dialogo, rivendicazione e cultura: il VCO Pride, il primo Pride provinciale del territorio. Capofila dell’iniziativa sono Arcigay Nuovi Colori e Agedo Verbania-Arona, con il supporto di numerose associazioni e volontari da tutta la provincia.

Il VCO Pride ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Omegna e di altri dieci comuni provinciali. La manifestazione si terrà sabato 6 settembre 2025 con una parata pubblica, inclusiva e pacifica: il ritrovo è previsto alle 15 sul lungolago Gramsci 18, nel centro di Omegna, con arrivo alle 18 al Parco Rodari, dove si terranno ospiti, interventi e un djset.

«Sarà una giornata di celebrazione e rivendicazione – spiegano gli organizzatori – un momento di vicinanza e dialogo per affermare l’uguaglianza tra tutte le persone, le libertà fondamentali sancite dalla Costituzione e l’importanza per ciascuno di poter essere se stesso. L’accettazione di sé e quella sociale sono le basi del benessere individuale e le fondamenta di una società coesa».

Ad accompagnare il Pride, il Comitato propone la rassegna culturale “Re-Esistenze”, in programma dal 2 al 5 settembre, con incontri, spettacoli, proiezioni e testimonianze dedicate ai diritti, alla memoria, alla lotta ai pregiudizi e alle diverse forme di resistenza civile e sociale.