Annullato l’evento “Raccontalo alle api” all’Alpe Gomba in Val Bognanco

La Pro Loco di Bognanco comunica la cancellazione della manifestazione di domenica 24 agosto a causa delle previsioni meteo incerte

L’evento “Raccontalo alle api”, previsto per domenica 24 agosto all’Alpe Gomba in Val Bognanco, è stato annullato dagli organizzatori. La decisione, presa dalla Pro Loco di Bognanco, è arrivata dopo un’attenta valutazione delle previsioni meteorologiche, ritenute incerte e poco favorevoli per lo svolgimento della manifestazione.

a.f.

