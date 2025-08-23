Annullato l’evento “Raccontalo alle api” all’Alpe Gomba in Val Bognanco

L’evento “Raccontalo alle api”, previsto per domenica 24 agosto all’Alpe Gomba in Val Bognanco, è stato annullato dagli organizzatori. La decisione, presa dalla Pro Loco di Bognanco, è arrivata dopo un’attenta valutazione delle previsioni meteorologiche, ritenute incerte e poco favorevoli per lo svolgimento della manifestazione.
