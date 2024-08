''Omicidio in bianco e nero'', un altro caso per l'ex maresciallo Nico

‘’Omicidio in bianco e nero’ . Torna in libreria Ugo Giovanni Nino, ossolano e, per la cronaca, padre di Micheal Nino, attuale allenatore della Juventus Domo.

Nino aveva già dato alle stampe, dicembre 2022, un altro romanzo giallo.

Con un passato nella Marina Militare e nel Corpo Forestale, appassionato di modellismo in legno e amante della pesca sportiva: ora l'autore torna a riproporre le gesta del ‘suo’ investigatore, l’ex maresciallo Gabri Nico, che fu protagonista nel primo romanzo che era stato presentato nel salone San Giorgio a Beura Cardezza.

Ora, dopo ‘Un uomo buono' ecco ‘Omicidio in bianco e nero’, anche questo edito dalla libreria La Pagina di Villadossola. Stavolta da sfondo è Milano, via Plibio, dove un uomo viene investito mortalmente da un pirata della strada. Tutto mentre l’ex maresciallo rientra dagli Usa, ignaro di essere scampato alla furia dell’uragano Katrina. ‘’Due episodi apparentemente distanti – si legge nella quarta di copertina – che però si incrociano tra vecchia amicizia, amori perduti e un caso di omicidio da risolvere’’. Una verità che l’ex maresciallo che fu in servizio alla stazione carabinieri di Villadossola dovrà risolvere.