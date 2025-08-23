Terre di Mezzo Tour, prima tappa tra natura e teatro

Prende ufficialmente il via il Terre di Mezzo Tour 2025 – Verso il Cammino, la rassegna che unisce escursionismo, cultura e spettacolo teatrale nel cuore del territorio ecomuseale. La prima tappa è in programma domenica 24 agosto con un itinerario di circa tre ore da Trontano a Beura Cardezza, lungo 10 chilometri e adatto a camminatori e famiglie.

La giornata inizierà alle 8.45 alla stazione di Trontano, con il benvenuto e un caffè offerto dalle Donne del Parco. Seguirà la presentazione della mostra “Per un filo di fumo, i Fradelizio da Trontano a Parigi”, esposta al Museo dello Spazzacamino di Santa Maria Maggiore e raccontata dall’Associazione Culturale Navasco. Il percorso sarà accompagnato dalle Guide ufficiali del Parco Nazionale Val Grande.

Dopo la camminata, prevista una sosta pranzo a Cosasca presso l’Azienda Agricola Faichese, con tagliere, acqua e caffè (18 euro, vino escluso) e visita all’azienda. Nel pomeriggio si proseguirà verso Beura Cardezza.

Alle 15.30 spazio al teatro con lo spettacolo “Emigranti” della compagnia Faber Teater, nell’area antistante la chiesa di San Giorgio. Un viaggio tra musica, lingue e memorie di migrazioni, interpretato da sei attori-musicisti che condurranno il pubblico tra atmosfere francesi, melodie Yiddish e ritmi di capoeira. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al salone parrocchiale di Cuzzego.