Questa sera il gran finale della Sagra della Patata

Si conclude lunedì 26 agosto l’edizione numero 30 della Sagra della Patata di Montecrestese. L’ultima giornata di festa ha inizio alle 18.00 con l’apertura della sagra e la vendita delle patate nostrane allo stand della Pro Loco. Alle 18.30 l’apertura del ristorante con servizio al tavolo.

Alle 20.30 l’esibizione della scuola di fisarmonica del gruppo Fisarmonicisti Ossolani, diretta da Marco Valenti. Alle 21.30 la serata danzante con l’orchestra di Omar Codazzi.

Sempre alle 21.30 nell’area giovani il concerto del gruppo The Others Band e dalle 23.30 il gran finale con By Tanza.

Dalle 20.00 alle 3.00 è attivo il servizio navetta gratuito dalla stazione di Domodossola all’area della festa e viceversa.