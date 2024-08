Bodycam per la polizia dei trasporti delle Ferrovie svizzere

‘Da settembre 2024, la Polizia dei trasporti FFS utilizzerà bodycam in tutta la Svizzera. Scopo delle bodycam è contribuire a smorzare i conflitti e quindi a migliorare la sicurezza di viaggiatori e personale dei trasporti pubblici’’. Lo dice il sito delle Ferrovie Federali Svizzere che annuncia la novità per chi utilizzerà i treni nel territorio elvetico.

’’La sicurezza del personale e dei viaggiatori ha sempre la massima priorità – spiegano le FFS – . E i sondaggi periodici sulla soddisfazione della clientela mostrano che la sensazione di sicurezza è più elevata nelle aree della ferrovia rispetto ad altri spazi pubblici. La situazione generale della sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie è stabile in tutta la Svizzera. Tuttavia, ciò che accade nella società non resta confinato fuori da stazioni ferroviarie e treni. Al fine di aumentare ulteriormente la sicurezza della clientela e del personale, da settembre 2024 le agenti e gli agenti della Polizia dei trasporti saranno muniti di bodycam, almeno una per pattuglia. Saranno acquistate in totale 100 bodycam’’.

Nella nota si spiega che ‘’le bodycam possono dissuadere potenziali malviventi, fungere da deterrenti in situazioni conflittuali e, se necessario, registrare prove. La bodycam non registra in modo continuo. In base alla situazione, è l’agente della Polizia dei trasporti ad attivarla manualmente, con un’operazione visibile a chi sta di fronte’’.