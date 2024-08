Premosello intitola una piazza a Libero Grassi, assassinato 33 anni fa da Cosa Nostra

L'Anpi di Premosello, in collaborazione con l'associazione Libera e diversi altri enti, organizza una serie di cerimonie in occasione dell'80° anniversario dell'eccidio nazifascista di Premosello del 29 agosto del 1944 e del 33° anniversario dell'assassinio di Libero Grassi a Palermo, avvenuto il 29 agosto 1991.

Giovedì 29 agosto alle 18.00 nella chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa a suffragio dei caduti. Alle 21.00 nella sala polivalente don Giuseppe Stoppini verrà proiettato il film “Un giorno d'agosto”, una produzione di Maria Letizia Panighetti e Ferruccio Sbaffi tratta dall’omonimo libro di Pier Antonio Ragozza.

Venerdì 30 agosto, sempre nella sala don Giuseppe Stoppini, alle 21.00 ci sarà la proiezione dei docufilm sulla vita di Libero Grassi, alla presenza del figlio Davide.

Sabato 31 agosto alle 9.30 partenza del corteo da Piazza XXIX agosto 1944 e deposizione di fiori nei luoghi dell'eccidio. Alle 10.30 la celebrazione ufficiale con Davide Grassi e l’intitolazione del piazzale di fronte alla residenza per anziani a Libero Grassi, con l'orazione ufficiale di don Luigi Ciotti, presidente di Libera e del Gruppo Abele di Torino. Durante la cerimonia si esibiranno il coro Libellula Canta dell’associazione Matilbellula di Crevolladossola e l'insegnante di pianoforte Delfina Monica Morellini, vocalist e direttrice del coro femminile Gaudium di Domodossola. Sarà presente anche un gazebo con materiale informativo dell'associazione Matilbellula e dell'Ossola Amica dell'Ugi.

L'intitolazione era stata proposta al comune dall’Anpi in accordo con l’associazione Libera e Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie presidio del Verbano-Cusio-Ossola. L’iniziativa ha avuto poi il sostegno di diverse associazioni legate alla Resistenza dell’Anpi di Palermo, dell'associazione Addio Pizzo e dell'Associazione Giorgio Ambrosoli. L'Anpi ricorda ai partecipanti alla cerimonia la disponibilità di un grande parcheggio nei pressi della palestra comunale in via Fovanna.