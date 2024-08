"Note al femminile": al via la rassegna musicale di Villette

S’intitola “Perle sonore” il concerto in programma domani, giovedì 29 agosto, a Villette. Un’esibizione in rosa, questa di “Note al femminile”, che vedrà protagoniste Silvia Arfacchia e Francesca Cavallo. Il ritrovo è fissato alle 17.00 davanti al comune, per essere poi accompagnati nella suggestiva location: il “Giardino dei colori” (che sarà anche indicato con apposita segnaletica).

“Note al femminile” è una rassegna musicale che celebra il talento e l'arte delle musiciste in un contesto unico e suggestivo: il più piccolo comune della Valle Vigezzo. L'iniziativa prevede tre concerti che si terranno in angoli caratteristici del borgo, regalando al pubblico un'esperienza intima e coinvolgente, all'insegna della bellezza musicale e paesaggistica. Questo è appunto il primo concerto. I prossimi appuntamenti sono in programma per il 12 e il 27 settembre.