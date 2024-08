Alla scoperta della "via della Costituzione" con la primaria di Calice

La scuola primaria di Calice, del 1° circolo didattico Milani di Domodossola, organizza per giovedì 12 settembre “La via della Costituzione…sulle orme di don Milani”, nell’area alpini a Gabi Valle. La manifestazione è promossa, con la collaborazione della città di Domodossola, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica partigiana dell'Ossola.

Il programma si apre alle 10.00 con il discorso delle autorità, mentre alle 11.00 il taglio del nastro e la benedizione da parte del cappellano.

Dalle 11.00 alle 12.30 è possibile percorrere la “Via della Costituzione” insieme alla dirigente scolastica, ai docenti e ai bambini della scuola primaria di Calice. In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato a giovedì 26 settembre.