Nuovi responsabili territoriali per il Comitato Dieci Febbraio

Durante il Direttivo dei giorni scorsi il presidente Fabio Volpe ha nominato responsabile del Comitato Dieci Febbraio per l’Ossola Gianluca Paratore, persona nota nel VCO per le sua attività sindacali, e per il Cusio il dott. Giulio Capriata di Omegna, pluri laureato e profondo conoscitore del tema foibe ed esodo.Un'altra ottima notizia per il VCO giunge dal Presidente nazionale Silvano Olmi che ha deciso di nominare il verbanese Francesco Sirtori, già vice presidente del locale C10F, commissario straordinario per la provincia di Biella.

Francesco Sirtori avrà il compito di formare un gruppo capace di rapportarsi con le istituzioni locali, il comune, le scuole e la Prefettura, forte della sua capacità e caparbietà dimostrata nel Verbano.Ai neo eletti vanno i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro.Vogliamo inoltre cogliere l’occasione per ricordare che tra meno di un mese ci sarà la ricorrenza dei tragici eventi di via Cassinone e del piroscafo Milano, evento che negli ultimi anni ha assunto una connotazione ufficiale; il Comitato auspica che l’iniziativa continui ad essere sostenuta dall’amministrazione comunale, proseguendo così la collaborazione con le scuole del territorio che, negli anni, ha visto coinvolti un numero sempre maggiore di studenti della Città.

Non ultimo, ringraziamo il sindaco del comune di Loreglia, Paolo Marchesa Grandi, che con l’amministrazione tutta ha aderito al progetto “Un ricordo per Norma”; il C10F di Verbania ringrazia per la sensibilità dimostrata e continuerà nella sua opera di ampliamento di questa iniziativa sul territorio del VCO.