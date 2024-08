Al via questa sera il festival Cardezza Music Experience

Il gruppo di giovani che organizza il festival Cardezza Music Experience si è costituito quest'anno in associazione e propone, con il supporto del comune, della parrocchia e il sostegno di imprese locali, la terza edizione della manifestazione. Il 30 e il 31 agosto si svolgeranno le due serate di musica in piazza a Cardezza.

L'associazione costituita di recente si chiama 'San Tan Tune- In': “Per il nome – dice Riccardo Sbaffi, un componente dell'associazione - abbiamo preso ispirazione dal patrono di Cardezza Sant' Antonio e abbiamo giocato con l'assonanza con la parola inglese “tune”, ovvero sintonizzarsi, accordarsi, intesa non solo nel senso musicale, ma anche tra le persone”. L'associazione è presieduta da Serena De Martini. Le proposte musicali della due giorni sono rivolte non solo ai giovani, ma a persone di tutte le età.

Venerdì 30 Cardezza Music Experience inizia alle 18.00 con un torneo di calciobalilla; segue la musica con i dj Stenny, Nohablo Garro e Mella. Sabato 31 alle 16.00 a suonare sarà il gruppo dei Fisarmonicisti Ossolani con musiche ballabili e della tradizione locale e alle 18.00 inizieranno le esibizioni di band e musicisti locali e del nord Italia. Apre la serata Riccardo Maini e a seguire The Others, Delta Vibe, Hangovers, Matteo Pizzoli's True Grit, Idiocracy, Boogie Spiders.