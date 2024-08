La "Notte nera" anima le vie di Santa Maria Maggiore in attesa degli spazzacamini

Quello che si sta avvicinando è uno dei fine settimana più attesi dell’anno in Val Vigezzo, e in particolare a Santa Maria Maggiore. dal 30 agosto al 2 settembre è infatti in programma il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, che riunisce nella valle migliaia di persone da tutto il mondo. nel corso del fine settimana, non mancano anche i momenti di divertimento e musica, organizzati dalla Pro Loco di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno. In particolare, venerdì 30 agosto si tiene la Notte Nera, che va in scena a partire dalle 19.00 con tanti appuntamenti nelle vie del centro storico.

Alle 20.45 in via Rosmini il karaoke con dj Peter Pan, mentre in via Cavalli, dalle 19.00 alle 23.30, musica dal vivo con dj Thomas. Dalle 21.00 in via Rossetti Valentini la musica del gruppo acustico Delta Vibe. Dalle 20.30, alla Casa del Profumo Feminis-Farina va in scena “Nero. Parole, musica, danza, gelato” (costo 10 euro, con prenotazione obbligatoria).

Alle 21.00 nel parco di Villa Antonia il concerto dei Pentagrami, mentre alle 23.00 il gran finale con lo spettacolo pirotecnico.