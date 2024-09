Accoltella il titolare di un locale a Piombino: arrestato per tentato omicidio un 33enne domese

Un uomo di 33 anni residente a Domodossola è stato arrestato dalla polizia a Piombino, in provincia di Livorno, per aver colpito un barista con un coltello nella notte tra sabato e domenica. L’accusa è di tentato omicidio.

L’uomo si trova ora nel carcere di Livorno ed è accusato anche di lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma.

Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti, il 33enne stava importunando una coppia in un locale di Piombino ed è quindi stato allontanato dal titolare. Una volta fuori da bar, quest’ultimo è stato colpito dall’uomo con una coltellata all’addome, che ha provocato una lesione alla parete addominale. La vittima è stata subito trasportata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico, e non è in pericolo di vita.

Contestualmente, l’ossolano ha ferito lievemente altre due persone che erano intervenute in difesa del barista. Subito dopo sono intervenute le forze dell’ordine, che lo hanno fermato a poca distanza dal locale.