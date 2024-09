La Fabbrica la nuova stagione parte dal 28 novembre

Presentato ilo cartellone de La Fabbrica della nuova stagione teatrale 2024/2025.





La stagione inaugura giovedì 28 novembre 2024 con "Condominio Mon Amour” con Daniela Cristofori e Giacomo Poretti che racconta le dinamiche esilaranti e complesse di un condominio offrendo uno spaccato di vita quotidiana. In un susseguirsi di situazioni comiche e poetiche a ritmo incalzante, lo spettacolo racconta l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro.





Venerdì 13 dicembre 2024 è la volta di "Aspettando Re Lear", un dramma di Tommaso Mattei diretto da Alessandro Maggi. Con un cast di grande talento che include Alessandro Preziosi e Nando Paone, lo spettacolo esplora tematiche profonde attraverso una rivisitazione contemporanea del classico shakespeariano.





Domenica 12 gennaio 2025, alle ore 17, il Balletto di Milano presenta "Lo Schiaccianoci", nell’ambito della rassegna diffusa di danza “We speak dance” ideata da Piemonte dal Vivo. Un balletto in due atti, su musiche di P. I. Tchaikovsky conduce immediatamente il pubblico nel clima della fiaba.

Lo spettacolo rientra anche nel progetto “Teatro No Limits” che, a partire dallo scorso anno, si impegna per rendere il teatro sempre più inclusivo ed accessibile portando l’audiodescrizione in teatro e rendendo tangibili – innanzitutto al pubblico non vedente e ipovedente - i particolari silenziosi della messa in scena: costumi, luci, scenografie, movimenti degli attori. “Teatro no limits” è promosso e realizzato dal Centro Diego Fabbri di Forlì in collaborazione con l’Associazione Incontri Internazionali Diego Fabbri APS e con il Dipartimento Interpretazione e Traduzione – DIT – Università di Bologna Campus di Forlì e in collaborazione con Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti– Consiglio Regionale del Piemonte ETS.





La stagione prosegue venerdì 17 gennaio 2025, "Delirio a Due" di Eugène Ionesco, interpretato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, porta sul palco una commedia assurda e intensa dove la potenza comica ed eversiva di Ionesco arriva in questa pièce a risultati geniali e tragicomici.





Venerdì 14 febbraio 2025, "Pirandello Pulp" di Edoardo Erba, diretto da Gioele Dix e interpretato da Massimo Dapporto e Fabio Troiano, rappresenta una reinterpretazione innovativa e intensa delle opere di Pirandello, in una produzione del Teatro Franco Parenti di Milano.





Venerdì 28 febbraio 2025, Ambra Angiolini è la protagonista di "Oliva Denaro", adattamento del romanzo di Viola Ardone, con drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo esplora temi attuali e universali attraverso una narrazione potente e toccante.





Martedì 4 marzo 2025, Gioele Dix presenta "Ma per fortuna che c'era il Gaber", uno spettacolo che rende omaggio al grande Giorgio Gaber. Accompagnato al pianoforte da Silvano Belfiore e alle chitarre da Savino Cesario, Gioele Dix offre una serata ricca di musica e ricordi.





Giovedì 13 marzo 2025, "Arlecchino?" scritto e diretto da Marco Baliani, è una rivisitazione contemporanea della maschera della commedia dell'arte interpretata da Andrea Pennacchi, attore, drammaturgo e regista teatrale, uno dei volti più noti e riconoscibili dei palinsesti della tv nazionale.

Pennacchi indossa la maschera della Commedia dell’Arte per trasportarla nella realtà del mondo moderno.





Ultimo appuntamento della stagione mercoledì 26 marzo 2025 con "Strappo alla Regola" di Edoardo Erba. Interpretato da Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano, lo spettacolo con una inedita interazione fra teatro e cinema e con una comicità dai ritmi incalzanti, ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.