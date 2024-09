Tutto pronto per la 97esima Festa dell’Uva di Masera

È giunto al termine il conto alla rovescia per la 97edizione della Festa dell’Uva, una delle sagre ossolane più amate e frequentate. I festeggiamenti si aprono questa sera, mercoledì 4 settembre, alle 20.30: appuntamento in piazza della Chiesa per la rappresentazione dialettale recitata dai bambini del paese e organizzata dal gruppo folk “I Bacan” di Masera. A seguire la tradizionale tirata del bue sul campanile, che segna l’inizio ufficiale della festa.

Il programma vero e proprio della festa ha inizio, poi, venerdì 6 settembre alle 17.00 con l’apertura della fiera ossolana e del mercatino di prodotti artigianali. Nello sport corner l’open day dedicato al basket con Asd Cestistica Domodossola e gli allenamenti per gli under 13 (dalle 17.00 alle 18.30) e under 14 (dalle 18.30 alle 20.00). alle 19.00 l’apertura dell’area ristoro “Canva” con aperitivo musicale con Vinylla, dj set con vinili. Sempre alle 19.00 l’apertura del self service, street food, hamburgeria, reparto griglia e banco di beneficienza. Alle 21.00 nel tendone interno al campo sportivo musica dal vivo con Orchestra Cinquepercento, mentre alle 21.30 sul palco esterno il concerto dei The Monkey Weather. Infine, alle 23.00 l’apertura dell’area giovani Bakan Disco Pub e dalla mezzanotte dj set con Alexander Rya.

Sabato 7 settembre alle 17.00 l’apertura della fiera ossolana e del mercatino di prodotti artigianali e della “Canva”. Dalle 18.00 nello sport corner torneo di basket 3x3 senior aperto a tutti e prova di tiro alla carabina a laser. Alle 19.00 alla Canva aperitivo musicale con Thecenti e l’apertura delle altre aree ristoro. Alle 20.00 nel tendone interno l’esibizione della scuola di ballo Dance Evolution di Masera. Alle 21.00 spazio, poi, alla musica dei Vicini di casa, mentre alle 21.30 sul palco esterno gli Ehilà Collective. Infine dalle 23.00 al Bakan Disco Pub dj set Karma All Star.

Domenica 8 settembre alle 10.00 l’apertura della fiera e del banco di beneficenza, mentre alle 10.30 l’inizio del giro enogastronomico tra le frazioni con prodotti tipici e vini del territorio. Alle 12.00 l’apertura delle aree ristoro, alle 15.00 torneo di basket 3x3 junior. Alle 15.30 la tradizionale sfilata per le vie del paese con i gruppi folk. Alle 17.00 tradizionale merenda con “mutun a la sau”, mentre alle 18.00 alla Canva aperitivo musicale con Matteo Garbagni e Life on Mars. Alle 21.00 al tendone interno la musica dell’Arcobaleno Band e alle 21.00 il grande spettacolo pirotecnico. Alle 22.00 l’apertura del Bakan Disco Pub con Ramawox dj.

Ultimo giorno di festa lunedì 9 settembre. Alle 16.00 i giochi popolari in collaborazione con il centro estivo di Masera. Alle 17.00 open day di Asd Cestistica Domodossola e allenamenti dei gruppi under 17 e under 19. Alle 18.00 l’apertura della “Canva” e dei punti di ristoro, con aperitivo musicale con Twin Peas. Alle 21.00 al tendone interno musica live con Orchestra Molinari e i “Ciuchi senza frontiere”, giochi popolari con il gruppo giovani Antigorio. Infine, dalle 22.00 dj set con Late B2B Mattia Coiro.