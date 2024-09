Domenico Simmaco giudice ai campionati europei di ballo

Il ballerino professionista domese nonché titolare della Wonder Dancing e di una scuola in Svizzera Domenico Simmaco sarà giudice ai campionati europei senior over 45, 55 e 65 di danze standard e danze latino-americane.

Un prestigioso incarico, che arriva dopo aver svolto il ruolo di giudice, sempre quest'anno, ai campionati mondiali. “È una grande soddisfazione per me - commenta Domenico Simmaco - assumere ancora una volta un ruolo così importante e delicato. Mi fa molto piacere essere stato nuovamente contattato dalla World Dance Organization”. Oltre ad affermarsi anche come giudice internazionale, Simmaco racconta di voler tornare a ballare e gareggiare: “Con mia moglie stiamo lavorando per tornare presto alle grandi competizioni”.