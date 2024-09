Festa dell'acqua tra Trontano e Varzo

L'obiettivo è quello di sensibilizzare sulla sua importanza e gestione ma anche di creare un'occasione di incontro. Questo fine settimana tra Trontano e Varzo si terrà la Festa dell'acqua.

Sabato 7 settembre l'appuntamento sarà a Trontano alle 14 per il pellegrinaggio alla sorgente. Il ritrovo sarà all'area feste e si tratta di una facile camminata di circa 30 minuti in silenzio, in onore della Madre Acqua. Ognuno potrà portare preghiere, canti, conchiglie fiori, cristalli chiari, semi e cibo da offrire. Alle 18 all'area feste di Trontano si terrà lo apettacolo di teatro-danza con Agostina Recinella. Alle 19 la cena condivisa. Ciascuno potrà portare cibo da condividere, posate e bicchieri, non usa e getta. Alle 20 poi lo spettacolo Sonfsnfor water con Andrea Zaninetti, Pietro Melacarne e Giuseppe Ferraro.

Domenica 8 settembre la festa si sposterà a Varzo: alle 10 apriranno i mercatini in piazza Alvazzi Dresco mentre alle 10 è in programma la passeggiata con riconoscimento delle erbe con Martina e alle 11.00 la biondanza con Luciano presso la casa parrocchiale. Alle 12.30 ai pranzerà presso la Casa di riposo (necessaria la prenotazione su WhatsApp al 340 3384001). Alle 14 è in programma "L'acqua che nutre la vita", laboratorio per bambini e bambine da 4 a 99 anni. Offerta libera e consapevole. Gradita la prenotazione al 3384975370.

Alle 14.30 alla Torre si svolgerà la conferenza "Dalla parte dell'acqua" con Filippo Pirazzi, guida ufficiale del Parco Nazionale Val Grande. Alle 16.30 sempre alla Torre si terrà la conferenza con Francesco Teruggi, serittore, giornalista, e direttore delle collane "Malachite e Topazio" dal titolo "Il segreto dell'acqua, energia e simbolo". Alle 18 presso la chiesa parrocchiale il concerto con Maggie Pitzalis e la presentazione dell'album 'Sono la sorgente' con Sergio Rolandi, Maria Vittoria Lotto, Antonio Manti, Giuseppe Ferraro, Omar Valsecchi.