Torna la sagra di Viganale a Montecrestese

Sabato 7 e domenica 8 settembre si tiene a Montecrestese la Sagra di Viganale, organizzata dal coro Valgarina.

La festa si apre il 7 settembre con la cena, a partire dalle 18.00, a base di trippa, costine, pollo e salamini. Alle 20.30 si celebra la messa nel santuario.

Il giorno successivo, poi, il pranzo e la cena – rispettivamente dalle 12.00 e dalle 18.00 – con polenta e spezzatino, gorgonzola, pasta e grigliata. Per quanto riguarda le celebrazioni religiose, alle 10.00 la messa in santuario e alle 15.00 un momento di preghiera seguito dall’incanto delle offerte.

Nel corso delle due serate la musica di Franco e Savino, mentre per la domenica pomeriggio sono in programma giochi per grandi e piccini. Quella del 2024 è un’edizione speciale della festa: quest’anno, infatti, il coro Valgarina festeggia i suoi primi cinquant’anni di attività.