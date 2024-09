Le previsioni meteo per il fine settimana

Tempo relativamente stabile sabato ma domenica tornano le piogge. “Una profonda depressione rimane isolata sul Golfo di Biscaglia. Fino al pomeriggio di oggi – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte- , una temporanea rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale determinerà prevalenza di tempo stabile. Dalla serata, la depressione si sposterà verso est posizionandosi sul Canale della Manica nella giornata di domenica. Questo determinerà il passaggio di un marcato fronte atlantico su gran parte d'Italia, con ritorno di condizioni instabili anche sul Piemonte. Domenica sono quindi attese delle piogge diffuse, in particolare nella seconda parte della giornata, che potranno essere localmente intense e temporalesche, specie sulle zone appenniniche ai confini con la Liguria. A seguito del passaggio del fronte, nella giornata di lunedì, affluiranno correnti nordoccidentali che potranno determinare condizioni di Foehn in un contesto maggiormente soleggiato”.

SABATO 7 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso sulla zona montana, poco nuvoloso su pianure e colline. Nel pomeriggio e in particolare verso sera nuvolosità in generale aumento. Precipitazioni: fino al pomeriggio sarà possibile qualche modesto e breve rovescio sulle zone montane e pedemontane. Dalla serata l'instabilità sarà in aumento e potrà attivarsi qualche rovescio o temporale sparso, più probabile sulla zona occidentale e ai confini con la Liguria. Zero termico: stazionario o in lieve calo sui 4100-4300 m. Venti: moderati sudoccidentali sulle Alpi, in rinforzo nel corso del pomeriggio, deboli o localmente moderati meridionali sull'Appennino, deboli variabili altrove.

DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024

Nuvolosità: cielo in genere molto nuvoloso. Precipitazioni: sulle zone orientali ai confini con la Liguria saranno possibili piogge intense a carattere temporalesco; sulle restanti zone piogge moderate sparse al mattino, più diffuse e intense nel pomeriggio specie sulla zona orientale, con possibili temporali. Zero termico: in progressivo calo fino a 3500-3700 metri. Venti: forti sudoccidentali sulle Alpi, in attenuazione a moderati nel corso del pomeriggio; moderati localmente forti meridionali sull'Appennino, in genere deboli variabili o nordorientali altrove. In serata possibili condizioni di Foehn nelle vallate.