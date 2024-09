Nati per leggere: le letture concludono un mese dedicato ai bambini a Domodossola

Dopo il grande successo dei laboratori di Domosofia e dell’innovativo Contakids di Anna Fascendini, il mese di settembre si conclude con un ultimo evento dedicato ai più piccoli. Sabato 28 settembre, alle ore 10.30, la biblioteca di Domodossola accoglierà le letture di "Nati per leggere", un’iniziativa parte del progetto di welfare culturale "Cultura per Crescere", sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Questo appuntamento, pensato per i bambini dai 3 ai 6 anni, mira a coinvolgere le famiglie in un’esperienza di lettura condivisa, valorizzando l'importanza della narrazione e del tempo trascorso insieme. Per partecipare, è richiesta la prenotazione tramite il numero 0324/242232 o scrivendo a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.