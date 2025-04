Torna il raduno di motori a Re

C'erano una volta i motori a Re, e ritorneranno domenica 13 aprile grazie a un raduno di auto e moto d'epoca organizzato dalla Pro Loco di Re, da Auto Moto Storiche Valdossola, dal Club Fiat 600 e dal Club Aci Storico.L'appuntamento è per le 9.30 con ritrovo nel piazzale Gallotti sotto la chiesa. Alle 10 partirà il tour per le frazioni e alle 11 vi sarà la benedizione. Alle 12 aperitivo in terrazza e poi il pranzo.