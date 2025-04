“C’è libertà nella democrazia?”: a Domodossola si chiude il ciclo filosofico dell’Associazione Ruminelli

Volge al termine il ciclo di conferenze filosofiche “La ricerca del limite. Ragione e Libertà”, promosso dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli e dall’Associazione Culturale Mario Ruminelli. L’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 11 aprile alle ore 18, presso la consueta sede della ex Cappella Mellerio in Piazza Rovereto.

A tenere l’ultima lezione sarà il prof. Samuele Francesco Tadini, con un intervento dal titolo “C’è libertà nella democrazia?”, che si propone di indagare criticamente la relazione tra due concetti chiave della nostra contemporaneità: libertà e democrazia.

Tadini, filosofo e storico della filosofia, è professore incaricato presso la Facoltà di Teologia di Lugano e figura di rilievo negli studi rosminiani. Tra i suoi incarichi, spiccano quelli di referente scientifico del Centro Internazionale di Studi Rosminiani di Stresa, direttore della rivista internazionale “The Rosmini Society” e della “Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura”. Autore di numerose pubblicazioni, è noto per la sua approfondita riflessione sulla metafisica e per aver elaborato la metodologia crono-teoretica per la ricostruzione del pensiero filosofico.

Nel suo intervento, Tadini proporrà una lettura critica di diversi modelli interpretativi del concetto di libertà nella cornice democratica, interrogandosi su quale tipo di libertà sia effettivamente garantita in una democrazia moderna, partendo dal nodo centrale della coscienza e della persona.

L’ingresso alla conferenza è gratuito, fino a esaurimento posti.

Come da tradizione, seguirà una cena conviviale alle ore 20, alla quale sarà possibile partecipare previa prenotazione contattando la segreteria della Fondazione al numero 392 2082902.