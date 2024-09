Al via la Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di seconda e terza categoria

Domenica 8 settembre inizia la fase provinciale della Coppa Piemonte-Valle d’Aosta di Seconda e Terza Categoria nel Vco.

Sono undici le squadre partecipanti e sono state suddivise in tre gironi: due quadrangolari e un triangolare, che si sfideranno con la formula "all'italiana". I gironi, formati tramite sorteggio, sono così composti: Girone A con Pregliese, Fomarco Don Bosco Pievese, Mergozzese, Esio Verbania; Girone B con Montecrestese, Cireggio (detentrice del titolo), Voluntas Suna, Crevolese; Girone C con Armeno, Casale Corte Cerro, Pro Vigezzo.

La prima giornata vedrà i seguenti incontri: Fomarco-Pregliese e Mergozzese-Esio Verbania nel Girone A; Cireggio-Montecrestese e Voluntas Suna-Crevolese nel Girone B; Pro Vigezzo-Casale Corte Cerro nel Girone C. Tutte le partite inizieranno alle ore 15:00.

Le vincenti di ogni girone, insieme alla migliore seconda dei quadrangolari, accederanno alle semifinali, previste per il 19 gennaio 2025. La finale, come da tradizione, si disputerà in un giorno infrasettimanale tra marzo e aprile.