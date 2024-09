Veicoli rumorosi ed eccesso di velocità: 15 contestazioni della polizia vallesana

‘’Tredici conducenti sono stati denunciati per modifiche apportate al loro veicolo, ha informato la polizia cantonale. Questi si sono verificati nell’ambito di azioni specifiche sui passi dell’Alto Vallese, dal 30 agosto al 1° settembre 2024. Nella maggior parte dei casi, le modifiche tecniche hanno aumentato notevolmente il rumore’’. E' quanto rende noto la polizia cantonale vallesana molto più attenta ai mezzi rumorosi di quanto non si fa invece in Italia.

La polizia d'oltre confine ha anche contestato due infrazioni alla guida: un automobilista portoghese di 33 anni è stato fermato perché viaggiava a 159 km/h invece degli 80 km/h autorizzati e un motociclista italiano di 48 anni è stato fermato mentre correva a 144 km/h invece di 80 km/h; i due rischiano una pena detentiva da uno a quattro anni oltre al ritiro della patente per almeno due anni.