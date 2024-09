Il ''matrimonio'' Borghi-Pizzi scalda la politica locale

Vanno a Roma insieme per celebrare la Repubblica dell’Ossola e lavorano di comune accordo per fare una lista che batta l’attuale e uscente maggioranza di centrodestra a Tecnoparco.

La nuova coppia Lucio Pizzi - Enrico Borghi scalda la politica locale, che a dire il vero un po’ sonnecchia da tempo, specie in Ossola.

E pensare che i due si erano attaccati solo 8-9 anni fa. Ricordiamo ancora un paio di polemiche. Quella sul ruolo di Domodossola in comunità montana (il comune domese poi restò fuori dalla neonata Unione) e gli attacchi reciproci sull’ospedale nuovo a Ornavasso. Pizzi che criticava Aldo Reschigna (allora vice presidente regionale) e Borghi (allora deputato), entrambi del Pd, che stavano portando avanti la realizzazione dell’ospedale su quella che Pizzi definì, negativamente, ‘’la collina’’. Mentre Borghi che accusava il sindaco domese di guardare solo al giardino di casa e non al bene della sanità del Vco.

Oggi i due si alleano. Nulla di strano, questa è la politica! Fa parte del gioco anche perché i due hanno un passato che a volte li accomuna.

Pizzi ha lasciato, sbattendo la porta, il centrodestra. Restando poi coerentemente lontano dai partiti ma rivendicando il ruolo di sindaco della sua città.

Borghi fiero pidiessino della prima ora, ha invece lasciato - con polemica - il Pd (finito nelle mani di Elly Schelin e troppo di sinistra per un ex democristiano) per tornare nelle braccia dell’amico Matteo Renzi, che gli ha saputo creare uno spazio importante in Italia Viva.

Il nostro commento non è una critica ma la constatazione che in politica le cose cambiano e l’avversario di ieri può essere l’alleato di oggi.

Non sappiamo se Pizzi finirà sotto l’ala protettrice di Italia Viva (anche perché deve guardare avanti visto che non potrà più fare il sindaco). Di certo sappiamo che la nuova coppia era da tempo all’opera per cooperare sul tema la Provincia, accomunati dalle critiche sull’attuale gestione di Tecnoparco.