Caro libri, cresce la spesa per le famiglie

Con l'estate agli sgoccioli e l'inizio di settembre alle porte, per le famiglie italiane si preannuncia un ritorno a scuola segnato dall'ennesima stangata economica: il caro-libri. Le associazioni dei consumatori, tra cui Federconsumatori e Codacons, hanno lanciato l'allarme, evidenziando un aumento del costo dei testi scolastici che supera di gran lunga l'inflazione.

Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori, la spesa media per studente per l'acquisto dei testi obbligatori e di due dizionari raggiungerà i 591,44 euro, segnando un preoccupante incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Questi dati rappresentano un +3% e un aumento complessivo dell'8,1% rispetto al 2022, aggravando ulteriormente la situazione economica di molte famiglie già alle prese con rincari generalizzati.

Il Codacons, come ogni anno, ha fornito le stime ufficiali riguardo al caro-scuola, sottolineando che le spese complessive per l’avvio del nuovo anno scolastico potrebbero raggiungere i 1.300 euro per studente. Questa cifra comprende non solo i libri, ma anche il materiale scolastico, come zaini, diari e astucci. Particolarmente colpiti dagli aumenti sono i prodotti “griffati”, molto richiesti dai più giovani, i cui prezzi nei negozi specializzati, sia fisici che online, hanno subito rincari fino al 15% rispetto allo scorso anno. Più contenuti, invece, i rincari per i prodotti scolastici non di marca, che si attestano intorno al 3%.