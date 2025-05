Domobianca Vertical Race da record: Daniel Thedy e Maude Mathys riscrivono i primati FOTO

Grandissimo successo per la quinta edizione della Domobianca Vertical Race che è andata in scena nel comprensorio ossolano di Domobianca 365! La gara ha registrato un altissimo numero di partecipanti con 221 iscritti all'evento tra i quali i più forti atleti a livello intenzionale. Valida per il circuito delle Skyrunner National Series, per la categoria maschile Daniel Thedy del Team Outdoor with us ha stracciato il Record dello Svizzero Delorenzi abbassando il tempo a 27' 34" alle sue spalle il fortissimo atleta di casa Damiano Lenzi del Team SportProject Vco e terzo il giovane svizzero Fiorillo Camesi del Team USC Capriasca.

In campo femminile l'elvetica Maude Mathys del Team Asics si riconferma una delle atlete più forti al mondo abbattendo il suo stesso record del 2023, chiudendo la gara in 31'45"; subito dietro di lei la francese fortissima Christelle Dewall e sul terzo gradino del podio la Svizzera Paola Stampanoni.

Il trofeo dedicato alla memoria del Maggiore Alessio Ghersi è andato a Damiano Lenzi, primo ossolano classificato.

Grandi emozioni sono state regalate dalla pattuglia acrobatica We Fly Team, che, mezz'ora prima della partenza della gara ha eseguito un sorvolo tricolore sul tracciato o della gara per salutare il Maggiore delle Frecce Tricolori, orgoglio della città di Domodossola Alessio Ghersi.



Siamo davvero orgogliosi dei risultati che in soli cinque anni siamo riusciti ad ottenere con questo evento commenta Ivan Svilpo del Team organizzativo, eventi di questa portata sono una vetrina turistica importante per il nostro territorio.