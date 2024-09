Domosofia Young: talento e creatività in biblioteca con lo Studio ABC

In città si respira già un clima di attesa e voglia di scoperta per Domosofia, il festival delle idee e dei saperi, che da venerdì 13 settembre a domenica 15 animerà Domodossola con un fitto programma di eventi in cui scienziati, giornalisti, scrittori, artisti e sportivi declineranno il tema del talento, scelto come filo conduttore di questa sesta edizione, da una prospettiva multidisciplinare e sfaccettata.

All’interno del ricco calendario di appuntamenti, il talento nelle sue varie forme coinvolgerà anche la Biblioteca Contini con le attività di Domosofia Young condotte dall’equipe dello Studio Specialistico ABC.

Si inizierà sabato 14 settembre dalle 15 alle 18 con il laboratorio La scatola: ritmo e creatività in gioco per bambini dai 3 ai 6 anni, in cui i partecipanti avranno modo di mettersi in gioco nell’ascolto e nella comprensione di alcune piccole storie e nella rappresentazione delle stesse attraverso attività musicali e artistiche.

Sempre nel pomeriggio di sabato dalle 15 alle 18 verrà proposto un laboratorio di Game Designer rivolto ai bambini più grandi, dai 7 ai 10 anni, in cui i partecipanti verranno incoraggiati a scoprire il talento che c’è in loro reinventando in maniera personale alcuni giochi classici universalmente conosciuti.

Infine domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, la biblioteca si trasformerà in un’Escape Room, in cui i ragazzi verranno sfidati a scoprire il loro talento nella logica e nell’investigazione risolvendo una serie di enigmi nel tempo prestabilito. L’attività è rivolta ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Per una migliore organizzazione, le attività verranno svolte in un piccolo gruppo con la presenza obbligatoria di un accompagnatore adulto per ogni partecipante, per questo è richiesta la prenotazione contattando direttamente la biblioteca al numero 0324/242232 oppure scrivendo a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.