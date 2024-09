Secondo turno di Coppa Italia di Promozione e Prima Categoria

Tra stasera sera e domani si disputa il secondo turno della Coppa Italia di Promozione e Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Per la Coppa Italia di Promozione, tutte in campo stasera le formazioni del VCO: a Ornavasso scenderanno in campo Ornavassese e Juve Domo, il Feriolo ospiterà l’Arona e l’Omegna giocherà in casa della Dufour Varallo.

Tutte le gare sono la partita di ritorno del primo turno ad eliminazione diretta. All’andata la Juve Domo sconfisse l’Ornavassese per 2-0, il Feriolo e l’Omegna subirono un pesante 0-3, che renderà molto difficile il passaggio del turno.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria, per il girone 2 stasera si gioca Fondotoce - Cannobiese (riposa il Gravellona San Pietro), mentre domani per il girone 1 si sfideranno Varzese e Vogogna (riposa la Virtus Villa).

Tutte le gare si disputeranno alle ore 20.30.