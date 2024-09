Con "Parole di Storia" alla scoperta della Rumianca di Pieve Vergonte

Continuano gli appuntamenti con “Parole di storia”, il ciclo di incontri organizzato da Acoi (associazione culturale Ossola inferiore) per celebrare i suoi trent’anni di attività.

La prossima conferenza è in programma per venerdì 13 settembre alle 18.00, come di consueto al castello di Vogogna. Relatori, questa volta, sono Paolo Crosa Lenz e Pierluigi Degiovanni, che tengono un incontro dal titolo “La Rumianca di Pieve-Vergonte. Un’industria chimica sulle Alpi”. La rassegna continua così nel suo lungo racconto della storia del territorio attraverso i secoli.