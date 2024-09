E' la settimana di Domosofia

Il talento, inteso come la manifestazione straordinaria delle capacità umane che si esprime in tutti i campi, dall'arte allo sport, dalla scienza alla letteratura: questo sarà il leit motiv di Domosofia, il Festival delle idee e dei saperi organizzato dal Comune di Domodossola in programma dal 13 al 15 settembre. E di persone talentuose, che si alterneranno nei vari appuntamenti in programma, ve ne saranno molte.

Giornalisti, docenti universitari, medici, filosofi e artisti, influencer reali e artificiali, che insieme popoleranno i luoghi di incontro dove potranno confrontarsi con il pubblico e condividere il piacere della cultura. Il meraviglioso borgo domese ospiterà l'evento, giunto alla sesta edizione, che animerà e farà brillare della luce della conoscenza. Sarà, come sempre, un evento accessibile a tutti, dove il sapere sarà percepito come un collante sociale e patrimonio comune.

Saranno proposti talk show, conversazioni con autori e incontri che potranno essere vissuti come momenti di crescita personale e di comunità: riconoscere l'importanza e investire nel talento può favorire lo sviluppo e contribuire alla costruzione di una società più inclusiva ed equa. Si cercherà di approfondire questa qualità intrinseca, che spesso emerge come un dono naturale, questa combinazione unica di abilità, creatività, intelligenza e dedizione che consente ad un individuo di eccellere in un determinato ambito nel corso della vita e di contribuire, con il talento, alla crescita sociale.

Nei tre giorni di Festival vi saranno momenti per i bambini, spettacoli musicali e naturalmente molti incontri con anche personaggi noti al grande pubblico, tra tutti quello del critico d'arte Vittorio Sgarbi. I talk show e gli incontri con gli ospiti di Domosofia saranno moderati da Beppe Gandolfo, Michele Gerace, Francesco Iannello, Cinzia Attinà e Gloria Gatti e si svolgeranno in diverse location del Borgo della cultura.

Domosofia è organizzata in partnership con Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Ars.Uni.Vco E.T.S., con la collaborazione di Ultravox Editore/ Ossolanews.it e Studio ABC, con il contributo di Milanilabitare Srl e Findomo Srl. Saranno anche proposti ai partecipanti dei questionari di profilazione a cura di Upontourism.