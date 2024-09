Prorogate le mostre e il laboratorio sulla Girola FOTO

Visto il grande successo in termini di affluenza e gradimento, è stata prorogata l’apertura delle mostre e del laboratorio dedicati all’impresa Girola e, più in particolare, sulla teleferica realizzata negli anni Trenta e che metteva in collegamento due località appartenenti al comune di Craveggia, ovvero Fondomonfracchio e la Siberia, posta nella piana della Valle Vigezzo, oltrepassando le schegge di Moino all’interno di una galleria che custodiva il cuore pulsante dell’impianto stesso, il tutto al fine di procurarsi i legnami necessari ai cantieri sparsi sul territorio. Questa incredibile opera, progettata dai tecnici della Girola e realizzata con grandi fatiche lungo un percorso privo di strade d’accesso, non solo è stata un’incredibile opera di ingegneria eseguita da una grande impresa, ma ha rappresentato un fonte importante di sostentamento per tante famiglie e tolto la Valle dei Bagni da quell’isolamento forzato causato dalla mancanza di una strada d’accesso. Le mostre e il laboratorio (foto Roberta Ferrari) saranno visitabili fino a domenica 22 settembre (nei giorni di venerdì, sabato e domenica) dalle 16.30 alle 18.30.